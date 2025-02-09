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Литва, Латвия, Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы

Цены возрастут. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей
Мир

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее заявил, что выход Литвы, Латвии и Эстонии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии, а также на функционирование энергосистемы Калининградской области.

Ранее постоянное представительство России при ЕС сообщило, что выход Литвы, Латвии и Эстонии политически мотивирован, эти действия приведут к росту цен на электроэнергию в регионе, к подрыву конкурентоспособности экономики государств Евросоюза.

В воскресение во второй половине дня в Литве ожидается рост оптовой цены на электроэнергию, об этом сообщает оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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