Иностранные правительства нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях

Иностранные правительства нарушают положения Венской конвенции

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Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Нарушения включают отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничения свободы передвижения и финансовые рестрикции. Об этом сообщил директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

Фото: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте Игорь Богдашев

Игорь Богдашев отметил, что профессия дипломата намного сложнее и менее романтична, чем может показаться на первый взгляд. По его словам, дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов.

Богдашев подчеркнул, что нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, осложнения условий пребывания российских дипломатов за рубежом, отказ в рабочих контактах, ограничения свободы передвижения и финансовые рестрикции отрицательно сказываются на традиционной дипломатии, направленной на снижение напряженности между государствами.

Богдашев выразил разочарование по поводу отхода ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов

«В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права», - заметил директор департамента государственного протокола МИД России.

Уточнения

Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных международных договоров в области дипломатического права.

