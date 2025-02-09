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Иностранные правительства нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях

Иностранные правительства нарушают положения Венской конвенции
1:32
Мир

Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Нарушения включают отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничения свободы передвижения и финансовые рестрикции. Об этом сообщил директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

Игорь Богдашев
Фото: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте
Игорь Богдашев

Игорь Богдашев отметил, что профессия дипломата намного сложнее и менее романтична, чем может показаться на первый взгляд. По его словам, дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов.

Богдашев подчеркнул, что нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, осложнения условий пребывания российских дипломатов за рубежом, отказ в рабочих контактах, ограничения свободы передвижения и финансовые рестрикции отрицательно сказываются на традиционной дипломатии, направленной на снижение напряженности между государствами.

Богдашев выразил разочарование по поводу отхода ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов

«В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права», - заметил директор департамента государственного протокола МИД России.

Уточнения

Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных международных договоров в области дипломатического права.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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