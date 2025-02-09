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Трамп прокладывает путь для роста Китая. Asia Times пишет о позитивном влиянии действий США на Китай

Трамп делает Китай сильнее. Asia Times рассказало о позитивном влиянии
1:13
Мир

Действия президента США приносят Китаю много пользы, об этом пишет издание Asia Times. Трамп взбудоражил мировые рынки, разрушил альянсы и уничтожил мягкую силу, которую Америка накапливала многие десятилетия. После победы Трампа в ноябре Си Цзиньпин позиционирует Китай как более стабильную страну, чем США. 

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Прекращение американской помощи другим странам создает больше возможностей для реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трамп прокладывает путь для роста влияния крупнейшей экономики Азии. 

Кроме того, Китаю есть чем ответить на торговые пошлины США. Asia Times ссылается на аналитика, который полагает, что тактика Трампа успешна только против экономически слабых государств, но у Китая достаточно рычагов, чтобы ответить США.

В статье высказано мнение, что действия Трампа в отношении Китая могут привести к результатам, которых он не ожидает. Создание препятствий стимулирует китайские инновации. Недоверие между США и союзниками может повысить привлекательность Китая.

Уточнения

Тарифная политика Дональда Трампа — серия протекционистских экономических мер, осуществленных администрацией Президента США Дональда Трампа во внешней торговле США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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