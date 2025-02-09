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Российский шоколад в США достиг рекордных поставок

Успех российского шоколада: значительный рост экспортных поставок в США
Мир

Американская статистическая служба выложила статистику по которому, экспорт шоколадной продукции из России в Соединённые Штаты Америки за прошлый год вырос почти в три раза. Общая стоимость поставок достигла 2,6 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2021 года (для сравнения: в предыдущем году сумма составляла 964 тыс. долларов).

Горький шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горький шоколад

Основную часть импорта (свыше 80%) составили шоколадные конфеты. Остальные 19% пришлись на изделия с начинкой и чистый шоколад. При этом США остаются мировым лидером по закупкам этой категории товаров: в 2023 году их общий импорт увеличился на 21%, достигнув рекордных 4,8 млрд долларов.

Ключевыми поставщиками для американского рынка стали Канада (2,7 млрд долларов, рост на 33%), Мексика (677 млн долларов, +13%) и Бельгия (251 млн долларов, +22%). Россия, несмотря на значительный рост, пока занимает скромную долю в этом сегменте.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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