Сенатор Алексей Пушков объяснил действия Трампа в отношении Агентства по международному развитию

Трамп наносит удар по противникам. Сенатор Алексей Пушков объяснил действия Трампа

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Сенатор Алексей Пушков объяснил действия Трампа в отношении Агентства по международному развитию (USAID).

Фото: Веб-сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков

Алексей Пушков считает, что действия Трампа связаны с желанием нанести удар по одной из ключевых структур его политических противников. Сенатор обратил внимание, что USAID занималось поддержкой политических противников Трампа, кроме того, финансировало СМИ, которые вели кампанию по его дискредитации в США и на Западе. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков также отметил, что обвинения против агентства в нецелевых расходах важны, но это не главная причина реакции Трампа. Президент США видит в USAID своих политических и идеологических противников, поэтому решил взять агентство под свой контроль. Если бы он этого не сделал, USAID могло подготовить смену режима в США. Как заметил сенатор, удар Трампа и Маска по USAID вызвал у демократов истерику.

Недавно Илон Маск подверг критике USAID, он назвал деятельность агентства преступной. А Дональд Трамп заявлял, что агентство, вероятно, платило СМИ за размещение позитивной информации о демократах.

Ранее стало известно, что большинство сотрудники USAID ушли в неоплачиваемые отпуска. Исключение составят работники, ответственные за критически важные функции, руководители, сотрудники специальных программ.

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

