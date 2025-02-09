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Дональд Трамп запросил полную информацию о мужчинах, которые организовали покушения на него

Покушения на Трампа. Президент хочет знать больше
1:44
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что он запросил у Секретной службы полную информацию о двух мужчинах, которые организовали покушения на его жизнь в прошлом году во время предвыборной кампании. Трамп заявил, что полную информацию об убийцах утаивают. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер,  штат Пенсильвания, во время его предвыборного митинга. Одна из пуль задела верхнюю часть правого уха Трампа. Это первый случай, когда бывший или действующий президент США был ранен в результате покушения с 1981 года, когда Рональд Рейган был ранен. 

Множество республиканцев из окружения Трампа после покушения утверждали, что причина покушения кроется в общей атмосфере враждебности, созданной его оппонентами. Вскоре после покушения Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает работу агентов Секретной службы. Кроме того, он сказал, что выжил из-за того, что повернул голову. Трамп решил посмотреть на плакат о нелегальных иммигрантах.

Второе покушение на Дональда Трампа произошло 15 сентября 2024 года в гольф-клубе в штате Флорида. Около места, где Трамп играл в гольф, был замечен мужчина, который прятался в кустах с винтовкой.

Возможно, планировалось и третье покушение. Инцидент произошел 12 октября 2024 года. Мужчину с оружием задержали около места проведения митинга Трампа, он предъявил поддельный пропуск.

Уточнения

Покушение на преступление — деяния лица, непосредственно направленные на совершение преступления, но не доведённые до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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