Дональд Трамп заявил, что предпочтет заключить соглашение с Ираном, вместо того чтобы начинать военные действия

Давление или соглашение? Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочтет заключить соглашение с Ираном, вместо того чтобы начинать военные действия. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее Трамп выразил желание заключить с Ираном ядерное мирное соглашение, которое способствовало бы мирному развитию и процветанию Ирана, он призвал к немедленному началу работы над этим соглашением.

Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, чем наносить удары по нему, но заметил, что условия будут жесткими. Ранее Марко Рубио, недавно занявший пост государственного секретаря США, призвал усилить давление на Иран.

Reuters писало о том, что президент может подписать меморандум о давлении на Иран, поручить министерству финансов оказать максимальное давление. Известно, что Дональд Трамп подписал указ о давлении. В Иране заявили, что пытки оказать давление потерпят неудачу.

В 2019 году, когда Дональд Трамп находился на посту Президента США, он ужесточил санкции в отношении Ирана, пытаясь нанести стране серьезный экономический ущерб. Напряжение между странами усилилось, однако существенного ущерба экономике Ирана нанесено не было.

Уточнения

Совместный всеобъемлющий план действий также известно как Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

