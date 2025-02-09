Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана

Закрыл доступ. Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана

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Президент Дональд Трамп аннулировал допуск к секретной информации Энтони Блинкена, бывшего государственного секретаря США, и Джейка Салливана, бывшего советника по национальной безопасности, сообщили в субботу официальные лица Белого дома. Об этом пишет Reuters. Трамп также отозвал допуск окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который вел дело против него.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Энтони Блинкен и Джейк Салливан занимали ключевые посты в администрации Джо Байдена и оказывали сильное влияние на политику США.

Ранее Трамп заявил, что отозвал допуск к секретной информации у своего предшественника Джо Байдена, лишив его доступа к ежедневным брифингам разведки. Трамп объяснил свои действия наличием проблем с памятью у Джо Байдена.

В 2021 году Джо Байден, заняв должность президента США, отозвал допуск к секретной информации у Дональда Трампа.

Уточнения

Секретная информа́ция — информация, не подлежащая разглашению, либо на распространение которой наложены ограничения.

