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Трейдеры забирают золотые слитки из банка Англии из-за экономических причин и рисков торговой войны

Ждут торговую войну? Золотые слитки забирают из банка Англии
1:07
Мир

Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года. За последние месяцы из хранилищ было изъято около 8000 слитков, что составляет около 2% от общего запаса. Об этом пишет The Telegraph. Всплеск обращений вызвал задержки с выдачей слитков, срок составляет несколько недель. 

Флаг Великобритании
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
Флаг Великобритании

Заместитель управляющего Банком Англии заявил, что банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке выросли выше цены на золото в Лондоне. Кроме того, трейдеры обеспокоены тем, что президент США может ввести новые тарифы на слитки в рамках торговой войны. 

Эндрю Бейли, управляющий Банком Англии, заявил в прошлом месяце, что он не обеспокоен увеличением запросов на изъятие слитков. Он полагает, что Лондон является крупнейшим рынком золота в мире.

Запасы серебра также показали отток. Цены на золото растут из-за опасений инвесторов, торговых войн. 

Уточнения

Банк Англии — особый публично-правовой институт Соединённого Королевства, выполняющий функции центрального банка.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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