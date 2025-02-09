Трейдеры забирают золотые слитки из банка Англии из-за экономических причин и рисков торговой войны

Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года. За последние месяцы из хранилищ было изъято около 8000 слитков, что составляет около 2% от общего запаса. Об этом пишет The Telegraph. Всплеск обращений вызвал задержки с выдачей слитков, срок составляет несколько недель.
Заместитель управляющего Банком Англии заявил, что банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке выросли выше цены на золото в Лондоне. Кроме того, трейдеры обеспокоены тем, что президент США может ввести новые тарифы на слитки в рамках торговой войны.
Эндрю Бейли, управляющий Банком Англии, заявил в прошлом месяце, что он не обеспокоен увеличением запросов на изъятие слитков. Он полагает, что Лондон является крупнейшим рынком золота в мире.
Запасы серебра также показали отток. Цены на золото растут из-за опасений инвесторов, торговых войн.
Банк Англии — особый публично-правовой институт Соединённого Королевства, выполняющий функции центрального банка.
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