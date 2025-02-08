Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённым Штатам придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе.
"Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она.
Ранее Джаред Айзекман, астронавт и кандидат на должность главы НАСА, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение американских военных в космосе неизбежно.
В 2019 году Трамп создал Космические силы США, а летом 2024 года говорил о желании создать Национальную гвардию Космических сил США. Недавно Трамп подписал указ о создании системы «Железный купол».
Космические силы США — вид вооружённых сил США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.