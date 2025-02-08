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Мария Захарова заявила, что США придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе

США придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённым Штатам придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе.

Мария Захарова
Фото: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте
Мария Захарова

"Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она.

Ранее Джаред Айзекман, астронавт и кандидат на должность главы НАСА, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение американских военных в космосе неизбежно.

В 2019 году Трамп создал Космические силы США, а летом 2024 года говорил о желании создать Национальную гвардию Космических сил США. Недавно Трамп подписал указ о создании системы «Железный купол».

Уточнения

Космические силы США — вид вооружённых сил США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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