Мария Захарова заявила, что США придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе

США придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённым Штатам придётся объясниться, если они разместят оружие в космосе.

Фото: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте Мария Захарова

"Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе", - сказала она.

Ранее Джаред Айзекман, астронавт и кандидат на должность главы НАСА, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, заявлял, что размещение американских военных в космосе неизбежно.

В 2019 году Трамп создал Космические силы США, а летом 2024 года говорил о желании создать Национальную гвардию Космических сил США. Недавно Трамп подписал указ о создании системы «Железный купол».

Уточнения

Космические силы США — вид вооружённых сил США.

