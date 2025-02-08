Президентские выборы в Эквадоре проходят на фоне кризиса, участвуют 16 кандидатов

Выборы в Эквадоре. Президент прекратил предвыборную кампанию, но участвует в выборах

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

9 февраля в Эквадоре пройдут президентские выборы. В них участвуют 16 кандидатов, около 13 миллионов избирателей имеют право голоса.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Эквадора

В первом туре голосования избиратели будут выбирать не только президента, но и вице-президента, а также 151 депутата Национального собрания.

Чтобы победить в первом туре, кандидаты должны получить более 50% голосов или не менее 40% голосов, опередив ближайшего соперника на 10 процентных пунктов.

The New York Times пишет, что действующий президент использует картонные фигуры со своим изображением в целях агитации. Действующий президент Нобоа вступил в должность всего 15 месяцев назад.

Опросы показывают, что Нобоа может набрать достаточно голосов, чтобы победить в первом туре. В 2023 году он выдвигался от альянса «Национальное демократическое действие».

Выборы проходят на фоне роста числа насильственных преступлений, экономического кризиса. Действующий президент конфликтует с вице-президентом, об этом пишет The New York Times.

По закону президент должен передать полномочия вице-президенту, когда участвует в предвыборной кампании, но Нобоа отказался это сделать. Он передал полномочия другому лицу.

Конституционный суд признал эти действия незаконными, поэтому президент прекратил предвыборную кампанию, но продолжает участвовать в выборах.

Уточнения

Национальное демократическое действие — политический альянс и движение в Эквадоре, созданные для поддержки кандидатуры Даниэля Нобоа на президентских выборах 2023 года.

