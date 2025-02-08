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Российское судно занимается восстановлением кабеля в Финском заливе

В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
0:49
Мир

В Финском заливе произошло повреждение российского кабеля, который в настоящий момент находится в стадии ремонта. Представители финской береговой охраны сообщили, что инцидент стал поводом для усиленного контроля за соблюдением законодательства об исключительной экономической зоне в этом районе.

Вид на Финский залив со стороны Макаровца
Фото: commons.wikimedia.org by Куняшев Максим, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на Финский залив со стороны Макаровца

Согласно информации, предоставленной службой, ремонтные работы осуществляются российским судном, находящимся непосредственно возле места аварии.

В официальном сообщении финской береговой охраны подчеркивалось, что контроль за операциями в исключительной экономической зоне остаётся приоритетным направлением деятельности, что позволяет оперативно реагировать на подобные случаи и минимизировать возможные риски.

Подробности произошедшего не приводятся.

Уточнения

Фи́нский зали́в (фин. Suomenlahti, эст. Soome laht, швед. Finska viken) — залив в восточной части Балтийского моря, омывает берега Финляндии, России и Эстонии. 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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