Пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе PlayStation Network

Неполадки PlayStation Network: проблемы подключения

По всему миру зарегистрированы массовые проблемы с функционированием сервиса "PlayStation Network". Пользователи сталкиваются с неспособностью подключиться к серверам, что, как считается, обусловлено техническими сложностями со стороны "Sony". Данные предоставил портал "Downdetector", который систематически отслеживает стабильность интернет-сервисов, подтверждают эти многочисленные жалобы.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Презентация Sony Interactive Entertainment

В момент начала неполадок, около 03:00 по московскому времени, произошло резкое увеличение жалоб — их количество достигло 68 тысяч. К 15:00 мск ситуация стабилизировалась, и сообщений осталось лишь 2,5 тысячи. Анализ жалоб показал, что 78% из них связаны с трудностями при подключении к серверам, 17% — с проблемами при входе в аккаунт, и 5% — с нарушениями в работе "PlayStation Store".

В России данные "Downdetector" также отражают критическую ситуацию: первый пик обращений зафиксирован в 03:00 мск — 170 сообщений за час, который к 15:15 мск вырос до 946 сообщений в час. За сутки общее число жалоб составило 12,5 тысячи. Среди российских пользователей 78% жалоб касались общего сбоя сервиса, 14% — проблем с входом в личный кабинет, и 3% — с неполадками в мобильном приложении.

Уточнения

Sony Group Corporation, «Со́ни» (яп. ソニー・グループ株式会社 Сони Гурупу: кабусики-гайся) — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.



PlayStation (яп. プレイステーション Пурэйсутэ:сён, официальное сокр. PS — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment.

