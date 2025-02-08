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Посол России заявил, что если переговоры о поставках газа возобновятся, то соглашения будут масштабными

Масштабное соглашение возможно. Посол России рассказал о ситуации на энергетическом рынке
0:52
Мир

Если когда-либо возобновятся переговоры о поставках российского газа в Европу, то соглашения будут масштабными, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

Посол России в Австрии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
Посол России в Австрии

Он отметил, что Австрия, вероятно, будет играть второстепенную роль в этих договоренностях. Дипломат полагает, что австрийская сторона нанесла себе вред своими действиями, разрушила многое из того, что помогало ей занимать весомую позицию на энергетическом рынке Европы. Теперь ей предстоит справиться с последствиями своих решений.

11 декабря 2024 года австрийская компания OMV расторгла договор с Газпромом на поставку газа. Известно, что за 2023 и 2024 год ВВП Австрии уменьшился.

 

Уточнения

Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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