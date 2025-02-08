Посол России заявил, что если переговоры о поставках газа возобновятся, то соглашения будут масштабными

Если когда-либо возобновятся переговоры о поставках российского газа в Европу, то соглашения будут масштабными, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Австрия, вероятно, будет играть второстепенную роль в этих договоренностях. Дипломат полагает, что австрийская сторона нанесла себе вред своими действиями, разрушила многое из того, что помогало ей занимать весомую позицию на энергетическом рынке Европы. Теперь ей предстоит справиться с последствиями своих решений.
11 декабря 2024 года австрийская компания OMV расторгла договор с Газпромом на поставку газа. Известно, что за 2023 и 2024 год ВВП Австрии уменьшился.
Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
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