США давили на Венгрию, об этом рассказал Орбан

Орбан заявил о давлении США на Венгрию при президентстве Байдена

Последние несколько лет Венгрия сталкивалась с огромным давлением со стороны США и ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью Neue Zurcher Zeitung.

Фото: Веб-сайт правительства Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр отметил, что американские демократы были враждебно настроены к Будапешту за его позицию. Однако, по словам Орбана, после прихода к власти Дональда Трампа ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь Венгрия надеется на расширение экономических и политических связей между странами.

По мнению Орбана, ЕС претендует на роль глобального игрока, но не может контролировать обстановку даже в своём собственном регионе.

Ранее Виктор Орбан говорил о своем желании заключить экономическую сделку с США, о которой предварительно договорился еще до избрания Дональда Трампа президентом. Орбан заявлял о готовности заключить сделку с США без ЕС. Кроме того, он отмечал, что руководству ЕС теперь будет непросто, ведь Дональд Трамп намерен защищать американские интересы.

Уточнения

Экономика Венгрии на начало XXI века развита. В стране традиционно высоко развиты садоводство и виноградарство, с XIX века — текстильная, пищевкусовая промышленность, с XX века — машиностроение, производство средств связи, измерительных приборов, станков, химической, фармацевтической, металлургической промышленности





