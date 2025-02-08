Страны ЕС не смогут быстро переместить армию, если потребуется

Быстро не получится. Страны ЕС не готовы к оперативной переброске войск

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны ЕС не смогут оперативно перемещать свои войска внутри ЕС в случае вооружённого конфликта, пишет Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счётной палаты.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Президент Европейской счетной палаты заявил, что проблемы в определенной степени связаны с тем, что трудно понять, кто чем занимается, нет единого координационного центра. Отмечается, что план действий, принятый Евросоюзом в ноябре 2022 года, провалился.

Другой значимой проблемой стала бюрократия. Например, танки не могут перемещаться из одной страны ЕС в другую, если они тяжелее, чем это разрешено местным законодательством о дорожном движении. Тяжелая техника должна будет совершить большой объезд по пути в другое государство ЕС, потому что в противном случае важный мост может обрушиться.

Ранее стало известно о том, что НАТО обсуждало возможность отправки войска в Гренландию для защиты острова. А премьер-министр Гренландии говорил о желании получить независимость от Дании.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

