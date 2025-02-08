Посол России рассказал о проблемах экономики Финляндии

Финская гостиничная индустрия не в состоянии компенсировать потерю 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет путешественников из других стран, об этом РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
По его словам, наибольшие потери от сокращения числа российских туристов ощутили регионы на востоке Финляндии. Он отметил, что только 15% предпринимателей в этих регионах, согласно опросу, ожидают улучшения деловой конъюнктуры в Финляндии.
Павел Кузнецов сообщил, что до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии примерно 600 миллионов евро в год.
Посол отметил, что финская экономика находится в рецессии. «В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии сократился на 0,5%, а инвестиции — на 6%», — сказал он.
Ранее издание Yle писало о тяжелом положении некоторых финских компаний из-за отсутствия туристов из РФ. А депутат муниципалитета города Лаппеенранта Ристо Хуовинен заявлял, что в Финляндии наблюдается высокая инфляции из-за того, что страна больше не получает энергоносители из России.
Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
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