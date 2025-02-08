Посол России рассказал о проблемах экономики Финляндии

Число банкротств компаний растет. Экономика Финляндии пострадала из-за ухудшения отношений с Россией

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Финская гостиничная индустрия не в состоянии компенсировать потерю 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет путешественников из других стран, об этом РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России Посол России в Финляндии

По его словам, наибольшие потери от сокращения числа российских туристов ощутили регионы на востоке Финляндии. Он отметил, что только 15% предпринимателей в этих регионах, согласно опросу, ожидают улучшения деловой конъюнктуры в Финляндии.

Павел Кузнецов сообщил, что до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии примерно 600 миллионов евро в год.

Посол отметил, что финская экономика находится в рецессии. «В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии сократился на 0,5%, а инвестиции — на 6%», — сказал он.

Ранее издание Yle писало о тяжелом положении некоторых финских компаний из-за отсутствия туристов из РФ. А депутат муниципалитета города Лаппеенранта Ристо Хуовинен заявлял, что в Финляндии наблюдается высокая инфляции из-за того, что страна больше не получает энергоносители из России.

Уточнения

Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.

