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Правда ли, что в армии России служат граждане Индии?

1:27
Мир

Власти Индии сообщили, что в рядах российской армии находятся 18 индийских граждан: 9 из них родом из штата Уттар-Прадеш, остальные — из Пенджаба, Харьяны, Чандигарха, Махараштры, Кералы, Бихара и Джамму и Кашмира. Судьба 16 из них остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести по данным, полученным от России.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Правительство Индии направило запрос о предоставлении подробной информации о находящихся в России индийцах, имеющих отношение к вооруженным силам России, и о действиях, предпринимаемых для их возвращения на родину.

Ранее власти Индии сообщали о гибели 12 граждан страны, служивших в российской армии, в зоне конфликта. По их заявлениям, ведутся переговоры с российской стороной для выяснения судьбы пропавших и обеспечения безопасности и скорейшего возвращения индийцев на родину. Индийские дипломатические миссии за рубежом, по словам министра иностранных дел Кирти Вардхана Сингха, готовы оказывать всестороннюю помощь своим гражданам. Индийское посольство в Москве оказывает поддержку соотечественникам, желающим вернуться в Индию, помогая с оформлением документов и покупкой билетов. Известно, что 97 граждан Индии уже прекратили службу в российской армии и вернулись домой.

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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