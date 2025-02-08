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Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы упал ниже 50%

Может ли Европа замерзнуть? Уровень запасов газа в подземных хранилищах падает
Мир

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы, важный индикатор для мирового рынка, упал ниже 50%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Об этом пишет РИА Новости.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

К утру 7 февраля 2025 года европейские подземные хранилища газа заполнены на 49,99%. Это значение на 18,2% меньше уровня запасов газа на 7 февраля 2024 года.

Падение запасов газа в Европе связано с прекращением Украиной транзита российского газа, а кроме того, с уменьшением ветроэнергетических мощностей генерации. Ветряные электростанции в первую неделю февраля 2025 года обеспечили лишь 12% от общей потребности региона, что почти в два раза меньше, чем в феврале 2024 года. Об этом сообщает Интерфакс.

На фоне падения запасов газа растет цена, сейчас стоимость тысячи кубометров газа составляет примерно 596 долларов.  

РИА Новости, ссылаясь на мнение экспертов, пишет о дальнейшем падении уровня запасов газа в хранилищах Европы весной 2025 года.

 

Уточнения

Газообразное топливо — многокомпонентная смесь горючих и негорючих газов природного или искусственного происхождения.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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