Телефонная система Конгресса США не справляется с нагрузкой

Американцы, звонящие в Конгресс, попадают на голосовую почту. Телефонная система Конгресса перегружена, звонков поступает слишком много. Об этом пишет The New York Times.
Система, которая ранее обрабатывала несколько десятков звонков в минуту, не справляется с тысячами звонков в минуту. Рост числа звонков связан с действия президента США Дональда Трампа.
Решения Трампа вызвали недовольство у многих граждан США, после чего начался резкий рост числа звонков в Конгресс. Членам Конгресса США от республиканской партии поступают звонки с требованием осудить действия Дональда Трампа.
Бекка Балинт, член Палаты представителей, заявила, что ей пришлось дополнительно нанять по меньшей мере шестерых сотрудников, чтобы справиться с ростом числа звонков.
Ранее Дональд подписал указ о временной приостановке программ международной помощи USAID другим странам на 90 дней. После чего большое число сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) было отправлено в неоплачиваемые отпуска.
Кроме того, президент США подписал указ об изменении правил получения гражданства США.
Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.
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