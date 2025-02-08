Телефонная система Конгресса США не справляется с нагрузкой

Телефонная система Конгресса США перегружена из-за действий Трампа

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Американцы, звонящие в Конгресс, попадают на голосовую почту. Телефонная система Конгресса перегружена, звонков поступает слишком много. Об этом пишет The New York Times.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Система, которая ранее обрабатывала несколько десятков звонков в минуту, не справляется с тысячами звонков в минуту. Рост числа звонков связан с действия президента США Дональда Трампа.

Решения Трампа вызвали недовольство у многих граждан США, после чего начался резкий рост числа звонков в Конгресс. Членам Конгресса США от республиканской партии поступают звонки с требованием осудить действия Дональда Трампа.

Бекка Балинт, член Палаты представителей, заявила, что ей пришлось дополнительно нанять по меньшей мере шестерых сотрудников, чтобы справиться с ростом числа звонков.

Ранее Дональд подписал указ о временной приостановке программ международной помощи USAID другим странам на 90 дней. После чего большое число сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) было отправлено в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, президент США подписал указ об изменении правил получения гражданства США.

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

