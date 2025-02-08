Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киселёв жёстко ответил хейтерам сына: пользуются безнаказанностью
Электрический бестселлер Geely Galaxy E5 бьёт рекорды продаж
Китай бьет рекорды потребления: рынок в росте.
Неожиданный эффект глобального потепления: кузнечики меняют размеры в ответ на изменения климата
В ДНР выделили 108 млн рублей для социально значимых проектов
Эти ошибки приводят к ранней седине: проверьте себя
Может ли Европа замерзнуть? Уровень запасов газа в подземных хранилищах падает
Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Ирины Дубцовой: сбитый лётчик
Харбин стал хозяином Азиатских зимних игр, впервые за 29 лет

Телефонная система Конгресса США не справляется с нагрузкой

Телефонная система Конгресса США перегружена из-за действий Трампа
1:18
Мир

Американцы, звонящие в Конгресс, попадают на голосовую почту. Телефонная система Конгресса перегружена, звонков поступает слишком много. Об этом пишет The New York Times.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Система, которая ранее обрабатывала несколько десятков звонков в минуту, не справляется с тысячами звонков в минуту. Рост числа звонков связан с действия президента США Дональда Трампа.

Решения Трампа вызвали недовольство у многих граждан США, после чего начался резкий рост числа звонков в Конгресс. Членам Конгресса США от республиканской партии поступают звонки с требованием осудить действия Дональда Трампа. 

Бекка Балинт, член Палаты представителей, заявила, что ей пришлось дополнительно нанять по меньшей мере шестерых сотрудников, чтобы справиться с ростом числа звонков.

Ранее Дональд подписал указ о временной приостановке программ международной помощи USAID другим странам на 90 дней. После чего большое число сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) было отправлено в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, президент США подписал указ об изменении правил получения гражданства США. 

 

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Авто
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь Аудио 
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Еда и рецепты
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение Аудио 
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Последние материалы
Хотели построить дом в 2025 году? Лучше присядьте: новые цены вас удивят
Избегайте этих 13 привычек в спортзале: ваше здоровье и результаты под угрозой
Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей
Парфюм, который сводит мужчин с ума: эти ароматы сделают ваше свидание
Учёные выяснили, почему спортсменам полезен огуречный рассол
В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ
Когда хочется чего-то вкусного к фильму — приготовьте сулугуни с хрустящей корочкой за 15 минут
Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны
Бабушка бы не одобрила: вот почему томатную ботву выбрасывать нельзя
Новый Porsche 911 GT3 2025 способен бросить вызов автоматическим спорткарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.