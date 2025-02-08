Франция вводит новые налоги и сокращает государственные расходы из-за дефицита бюджета

Франция экономит и вводит новые налоги. Принят бюджет на 2025 год

Сенат, верхняя палата французского парламента, утвердил закон о государственном бюджете на текущий год 219 голосами против 107.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Франсуа Байру

Принятый бюджет предусматривает сокращение государственных расходов, уменьшение некоторых дотаций, введение новых временных налогов. Сокращение расходов связано с большим дефицитом бюджета. Кроме того, государственный долг Франции продолжает расти, размер госдолга превышает 3 триллиона евро.

Ранее парламент Франции пытался объявить вотум недоверия премьер-министру Франции Байру, однако инициатива не набрала необходимое число голосов.

Премьер-министр Франции может принять закон о бюджете без голосования в парламенте, но после этого депутаты могут поставить на голосование вопрос о недоверии правительству.

В конце 2024 года прошлому правительству Франции был объявлен вотум недоверия. Политический кризис во Франции начался на фоне проблем в экономике.

Уточнения

Франсуа Рене Жан Люсьен Байру — французский писатель, политический и государственный деятель.

