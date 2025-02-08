Франция вводит новые налоги и сокращает государственные расходы из-за дефицита бюджета

Сенат, верхняя палата французского парламента, утвердил закон о государственном бюджете на текущий год 219 голосами против 107.
Принятый бюджет предусматривает сокращение государственных расходов, уменьшение некоторых дотаций, введение новых временных налогов. Сокращение расходов связано с большим дефицитом бюджета. Кроме того, государственный долг Франции продолжает расти, размер госдолга превышает 3 триллиона евро.
Ранее парламент Франции пытался объявить вотум недоверия премьер-министру Франции Байру, однако инициатива не набрала необходимое число голосов.
Премьер-министр Франции может принять закон о бюджете без голосования в парламенте, но после этого депутаты могут поставить на голосование вопрос о недоверии правительству.
В конце 2024 года прошлому правительству Франции был объявлен вотум недоверия. Политический кризис во Франции начался на фоне проблем в экономике.
Франсуа Рене Жан Люсьен Байру — французский писатель, политический и государственный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.