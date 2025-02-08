Байден лишен доступа к секретной информации из-за проблем с памятью

Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно отзывает допуск к секретной информации у своего предшественника Джо Байдена. В своём посте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что Байдену нет необходимости иметь доступ к секретной информации, поэтому он отзывает допуск к ней и к ежедневным разведывательным брифингам. Кроме того, он заявил, что Байден страдает проблемами с памятью, ему нельзя доверять секретную информацию.
В ходе расследования в отношении Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, спецпрокурор отказался выдвигать обвинение. Он счел, что у бывшего президента США проблемы с памятью. Спецпрокурор полагал, что присяжные будут оценивать Байдена, как забывчивого человека, а не преступника.
Байден заявлял, что удивлен тем, что в аналитическом центре, где он ранее работал, были найдены секретные документы. А Белый дом заявлял, что Байден не знает, что содержится в документах.
Секретная информация — информация, не подлежащая разглашению, либо на распространение которой наложены ограничения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.