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Работа в США: зря избавились от мигрантов

1:43
Мир

Уровень безработицы в США составил 4,0% в январе. Это значит, что темпы роста занятости в США снизились сильнее, чем прогнозировалось.

Женщина с флагами Америки
Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Женщина с флагами Америки

Согласно опубликованному отчету Министерства труда, рост средней почасовой оплаты труда в январе был самым значительным за последние пять месяцев. Это могло бы поддержать потребительские расходы и, в целом, позитивно сказаться на экономике, если политика, проводимая президентом Трампом, не ввергнет страну в торговые войны, которые вызовут инфляцию и рост цен в самих штатах. Эксперты этого не понимают. Также негативно на развитие рынка труда влияет ужесточение миграции. Несмотря на временную приостановку действия тарифов на товары из Канады и Мексики, неопределенность в этой области может сдерживать расширение бизнеса и, как следствие, рост занятости.

По данным Бюро трудовой статистики (BLS), в январе количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 143 тысячи, но большая часть рабочих мест создана в секторах с относительно невысокой заработной платой. Ранее эту потребность закрывали мигранты.

Наоборот, в наиболее приоритетных отраслях, как IT, строительство, логистика и производство, где хотелось бы видеть рост занятости, его не наблюдается. Также отмечается сокращение занятости в сфере общественного питания, что может быть связано с погодными условиями. Напротив, в сфере здравоохранения, розничной торговле и в государственном секторе наблюдался рост числа рабочих мест.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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