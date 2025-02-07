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18-летних украинцев отправят на фронт: Захарова высмеяла решение Зеленского

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу экс-комика Владимира Зеленского о введении новых контрактов для молодых украинцев, предполагающих их отправку на фронт. Своё мнение дипломат выразила в Telegram-канале.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Захарова с сарказмом отметила, что такие контракты можно рассматривать как "часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", намекая на материал, используемый для изготовления гробов.

Ранее глава киевского режима заявил, что власти страны работают над специальными соглашениями для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которые смогут подписывать военный контракт сроком на один год.

По его словам, этот документ будет предусматривать ряд преимуществ, включая высокое денежное довольствие. Разработкой программы занимаются боевые бригады совместно с Министерством обороны Украины.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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