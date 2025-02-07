Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению Джастина Трюдо, угрозы Трампа "сделать Канаду "51-м штатом", введя сначала тарифы на экспорт, вогнав тем самым экономику Канады в рецессию, вполне реальны, и в этом случае "тарифы" — это только первый шаг. Администрация Трампа хорошо осведомлена о запасах важных полезных ископаемых, необходимых для перехода к "зеленой" энергетике, которыми богата Канада: литий, графит, никель, медь и кобальт. Канада стремится стать надежным поставщиком этих ресурсов для союзных стран. Но Дональд Трамп — бизнесмен, мыслящий в категориях "слияний и поглощений", в присоединении Канады он видит самый простой и выгодный для себя способ получить доступ к ее ресурсам.

Фото: kmu.gov.ua by Government of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Джастин Трюдо

В целом, поведение Трампа вызывает обеспокоенность во всем канадском обществе. Он активно и публично насмехается над Трюдо, называя его "губернатором", а не "премьер-министром".

На фоне этой настороженности политические партии стремятся продемонстрировать свой патриотизм и готовность защищать суверенитет Канады. Даже в провинции Квебек, отличающейся сепаратистскими настроениями, уменьшилось число сторонников проведения референдума об отделении провинции. Опрос Angus Reid показал, что число жителей Квебека, заявивших, что они "очень гордятся" или "гордятся" тем, что являются канадцами, выросло с 45% до 58% в период с декабря по февраль.

В отличие от Трампа, чья политика направлена на поддержку избранного круга и игнорирование оппозиции, Трюдо, в ответ на угрозу аннексии со стороны США, стремится к вовлечению различных групп населения, бизнеса и власти в разработку стратегии ответа на торговую и иную возможную агрессию. Он активно сотрудничает с правительством, бизнесом, профсоюзами и общественностью, пытаясь воспользоваться ростом национального единства для укрепления своих позиций, ослабленных из-за критики политики открытых границ для трудовых мигрантов из Индии.