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Россию могут заполонить латыши? Почему народ из Латвии эмигрирует, объяснил эксперт

1:06
Мир

Свыше 20 процентов латышей хотели бы эмигрировать в Россию. Об этом говорят данные последних опросов. Почему народ Латвии все больше хочет покинуть страну, MoneyTimes. Ru рассказал директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

Флаг Латвии
Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Латвии

Главной причиной такого стремления, по мнению эксперта, стали сложности, с которыми сталкиваются люди, не имеющие гражданства и не владеющие языком.

"Время, проведенное в Латвии без должного интеграционного статуса, создает мощное психологическое давление. Это может особенно остро ощущаться среди пенсионеров, которые не только испытывают языковые барьеры, но и подвергаются общественному осуждению", — рассказал Кузнецов.

Больше всех хотят эмигрировать пенсионеры. У многих из них есть родственные связи в России, что дает надежду на так необходимую им поддержку.

Семьи с детьми из Латвии также хотят переехать. Они чувствуют преимущества государственной помощи для многодетных семей в России.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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