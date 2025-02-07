Свыше 20 процентов латышей хотели бы эмигрировать в Россию. Об этом говорят данные последних опросов. Почему народ Латвии все больше хочет покинуть страну, MoneyTimes. Ru рассказал директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.
Главной причиной такого стремления, по мнению эксперта, стали сложности, с которыми сталкиваются люди, не имеющие гражданства и не владеющие языком.
"Время, проведенное в Латвии без должного интеграционного статуса, создает мощное психологическое давление. Это может особенно остро ощущаться среди пенсионеров, которые не только испытывают языковые барьеры, но и подвергаются общественному осуждению", — рассказал Кузнецов.
Больше всех хотят эмигрировать пенсионеры. У многих из них есть родственные связи в России, что дает надежду на так необходимую им поддержку.
Семьи с детьми из Латвии также хотят переехать. Они чувствуют преимущества государственной помощи для многодетных семей в России.
Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.