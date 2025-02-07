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Страны Балтии готовятся выдернуть штепсель.

1:10
Мир

Электросеть Эстонии, Латвии и Литвы десятилетиями находилась под контролем России со времен Советского Союза И вот теперь страны готовятся к важному шагу – отключению от электросети. «Шнур из розетки» вытащат в феврале. Почём обойдется энергетическая независимость?

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В преддверии потенциального "блэкаута" власти проводят учения и информируют население о возможных перебоях в электроснабжении. Жителям советуют подготовить запасы воды, фонарики и внешние аккумуляторы. Разрыв стал результатом многолетней работы, начатой после вступления стран Балтии в ЕС и НАТО в 2004 году.

После обострения обстановки в регионе в 2022 году страны Балтии прекратили закупки электроэнергии у России, но Москва продолжала контролировать работу сети, включая балансировку частоты и поддержание стабильности. Теперь же, с отключением от российской сети, страны перейдут на самостоятельное обеспечение электроэнергией и со временем синхронизируются с европейской энергосистемой.

Уточнения

Приба́лтика (латыш. Baltija, лит. Baltijos šalys, исторически также лит. Pabaltijys, эст. Baltimaad) — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию [в совокупности называемые страны Балтии, балтийские страны или прибалтийские страны (государства)], а также Калининградскую область России (часть бывшей Восточной Пруссии). На западе соприкасается с Балтийским Поморьем.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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