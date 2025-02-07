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Туск отказался соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать больше мигрантов

Польша против пакта ЕС. Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт
Мир

Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать пакт ЕС, если он будет предусматривать дополнительные квоты для мигрантов. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии.

Дональд Туск
Фото: Веб-сайт правительства Польши
Дональд Туск

Кроме того, премьер-министр Польши сообщил, что вскоре представит план депортации мигрантов, нарушающих законодательство Евросоюза. Он заявил, что планирует снизить преступность среди мигрантов и иностранцев.

Ранее суд ЕС оштрафовал Польшу из-за отказа страны привести законодательство в соответствие с правилами ЕС. Польша пыталась оспорить решение, но жалобы были отклонены.

В 2021 году Конституционный суд Польши решил, что национальное право имеет приоритет перед правом ЕС. 

Уточнения

Европейский суд — высшая инстанция cуда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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