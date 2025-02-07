Туск отказался соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать больше мигрантов

Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать пакт ЕС, если он будет предусматривать дополнительные квоты для мигрантов. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии.
Кроме того, премьер-министр Польши сообщил, что вскоре представит план депортации мигрантов, нарушающих законодательство Евросоюза. Он заявил, что планирует снизить преступность среди мигрантов и иностранцев.
Ранее суд ЕС оштрафовал Польшу из-за отказа страны привести законодательство в соответствие с правилами ЕС. Польша пыталась оспорить решение, но жалобы были отклонены.
В 2021 году Конституционный суд Польши решил, что национальное право имеет приоритет перед правом ЕС.
Европейский суд — высшая инстанция cуда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.
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