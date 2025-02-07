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Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца

2:56
Мир

В Германии наблюдается нарастание политической напряженности, вызванное провалом в Бундестаге законопроекта, предложенного лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Его инициатива, направленная на ужесточение миграционной политики, вызвала широкую критику, в том числе со стороны бывшего канцлера Ангелы Меркель. Вмешательство экс-главы правительства не только обострило внутренние противоречия внутри партии, но и оказало влияние на общую расстановку сил на политической арене.

Одной из ключевых проблем стало то, что предложения Мерца оказались созвучны риторике партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), известной своей жесткой позицией по вопросам миграции. Поддержка законопроекта со стороны АдГ спровоцировала обвинения в отходе ХДС от традиционной политики бойкота правых популистов. Данное обстоятельство серьезно ослабило позиции партии, что незамедлительно отразилось на ее рейтингах.

Ангела Меркель, которая ранее предпочитала воздерживаться от участия в публичных дискуссиях, неожиданно резко высказалась против инициатив Мерца. В своих заявлениях она не только раскритиковала предложенные меры, но и напомнила о своей миграционной политике 2015 года, которая, по мнению многих, стала причиной нынешних кризисов. Немецкие СМИ расценили ее резкую критику как "удар в спину" бывшему соратнику. В ответ Мерц попытался оправдаться, подчеркнув, что ХДС не стремится к сближению с АдГ, однако сомнения уже возникли.

Политическая нестабильность затронула не только консерваторов. Внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также зреет недовольство. По данным немецкого издания Focus, в руководстве партии усиливаются сомнения относительно позиции Олафа Шольца, чей рейтинг продолжает падать. По неофициальным данным, рассматривается возможность замены его кандидатуры на министра обороны Бориса Писториуса, хотя сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль категорически опровергает подобные намерения.

В то время как ХДС теряет поддержку, позиции СДПГ и АдГ демонстрируют рост. Согласно опросу YouGov, рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 29%, в то время как СДПГ укрепилась до 18%, а АдГ поднялась до 22%. Партия "Зеленые", ранее имевшая 15%, опустилась до 12%, а небольшие партии, такие как "Альянс Сары Вагенкнехт" и Левая партия, набирают по 6%. Свободная демократическая партия (СвДП) находится под угрозой непопадания в парламент.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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