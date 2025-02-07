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У пластика должен быть гендер: Великобритания обвиняет Lego в пропаганде традиционных ценностей

1:33
Мир

Британский Музей науки включил конструктор Lego в перечень предметов, которые, по мнению музея, отражают традиционные ценности, якобы противоречащие современным либеральным взглядам, сообщает The Telegraph.

Фигурки Lego
Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигурки Lego

В 2022 году музей разработал экскурсионную программу "Seeing Things Queerly", посвященную вопросам гендера и сексуальности. В рамках этой программы посетителям предлагается обратить внимание на экспонаты, которые, как считает музей, могут способствовать формированию определенных стереотипов.

Сотрудники музея акцентировали внимание на конструкции деталей Lego, утверждая, что элементы с выступами и углублениями ассоциируются с традиционными гендерными ролями. В заявлении музея говорится, что использование таких терминов, как "мама" и "папа" для обозначения соединительных элементов, создает впечатление, будто нормы связаны исключительно с традиционными ценностями, тем самым ограничивая восприятие разнообразия.

Правозащитная организация Sex Matters выступила с резкой критикой подобных заявлений, назвав их абсурдными. Представители организации отметили, что детям, играющим с конструктором, подобные вопросы не интересны. Музей в ответ заявил, что экскурсия является необязательной, а Lego — лишь один из многих представленных экспонатов.

Илон Маск также отреагировал на ситуацию, опубликовав в социальной сети эмодзи клоуна.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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