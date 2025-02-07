Дональд Трамп заявил, что коррупция в USAID была на невиданном ранее уровне

Невиданный ранее уровень коррупции. Трамп обвинил USAID

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Президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) достигла невиданных ранее масштабов, организацию нужно закрыть. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Трамп заявил, что бюджет организации в значительной степени тратился мошенническим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. Большинство сотрудников USAID ушло в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что USAID, вероятно, платило нескольким крупным американским СМИ за размещение позитивной информации о демократах.

Несколько профсоюзов в США потребовали возобновить работу USAID, в федеральный суд в Вашингтоне был подан иск, оспаривающий действия Трампа. Ответчиками по делу указаны президент США Дональд Трамп, Государственный департамент и его глава Марко Рубио, Министерство финансов и его глава Скотт Бессент, а также Агентство США по международному развитию.

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

