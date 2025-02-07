Запасы газа в хранилищах ЕС упали ниже 51%, а цена растёт

Газ в Европе подорожал до максимума с октября 2023 года

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

На лондонской бирже "ICE" в пятницу зафиксирован рекордный скачок цен на природный газ для европейского рынка. Стоимость тысячи кубометров превысила 600 долларов впервые с октября 2023 года, увеличившись на 2,5% за торговую сессию.

Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фондовая биржа

Фьючерсные контракты на поставки газа через хабе "TTF" в Нидерландах достигли 601 доллара за тысячу кубометров. В пересчёте на мегаватт-часы цена составила 56,065 евро, что отражает текущий курс евро к доллару.

По информации "Gas Infrastructure Europe", анализируемой агентством ТАСС, уровень заполнения подземных хранилищ (ПХГ) в Европе опустился ниже 51%. Этот показатель оказался ниже не только прошлогодних значений, но и данных за 2019-2020 и 2022-2023 годы. С начала отопительного сезона из хранилищ извлечено около 52,5 млрд. кубометров газа, что на 11 млрд кубометров превысило объёмы закачки перед зимним периодом.

Текущие погодные условия в регионе остаются прохладными, а прогнозы на следующую неделю не предполагают потепления. Это усиливает нагрузку на энергетическую инфраструктуру и стимулирует рост спроса на топливо.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.С середины XX века природный газ является важным полезным ископаемым, широко используемым в энергетике как энергоноситель и в крупнотоннажной химии как источник углеводородного сырья для синтеза полимеров и азотных удобрений.

