Бандеровское гетто — как кандидат в президенты Польши поставил украинцев на место?

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В Польше продолжают осуждать украинскую мигрантку Наталью Панченко, которая публично озвучила угрозы в адрес поляков, обещая поджоги домов и магазинов, если, по ее мнению, не будет достигнуто соглашение между поляками и украинцами. Об этом сообщает издание EADaily.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг

В связи с этим кандидат в президенты Польши Гжегож Браун выступил с резкой критикой политики Польши в отношении Украины. Он призвал военнослужащих Войска польского разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Браун также подчеркнул, что над ситуацией с Панченко и подобными ей лицами уже должны работать соответствующие службы, включая Агентство внутренней безопасности Польши.

По словам Брауна, когда неблагодарные и наглые гости с чужих территорий предъявляют требования, претензии и угрозы, Бог должен благословить и спасти. Он подчеркнул, что к угрозам, касающимся актов террора или поджогов, необходимо относиться со всей серьезностью.

Браун заявил, что если польской армии и предстоит вести какую-либо войну, то это будет война против бандеровских остатков несостоявшегося украинского государства. Он отметил, что неизвестно, будут ли эти бандеровские силы действовать совместно с европейскими структурами или Североатлантическим пактом, так как это будет зависеть от факторов, находящихся вне контроля Польши.

Польский политик заявил, что его обращение адресовано тем, кто желает быть поляком в Польше, а не в "гетто в какой-нибудь Укропо-Бандерляндии".

Как кандидат в президенты, он призвал польских патриотов, как в форме, так и в костюмах, серьезно отнестись к сложившимся вызовам и выполнять задачи, которые должен выполнять настоящий польский патриот, независимо от текущего режима в Варшаве, кто бы ни находился в Президентском дворце или в кабинетах премьер-министра и спикера Сейма.