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Украина увеличивает закупки газа в Европе: импорт растет день ото дня

Украина наращивает импорт газа на фоне проблем с собственной добычей
1:39
Мир

Анализ данных, представленный порталом "Страна" ссылаясь на информацию от газотранспортного оператора Украины, демонстрирует тенденцию к значительному увеличению закупок природного газа у Венгрии и Словакии. Такой рост стал особенно заметен: 6 февраля импорт составил около 10,9 млн кубических метров, что к текущей дате выросло до впечатляющих 14,1 млн куб. м.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Одновременно с этим "Министерство энергетики Украины" объявило о значимом событии — первом экспорте биометана в страны Европейского Союза объемом около 67 тысяч кубических метров, что составляет лишь ничтожные доли от ежедневного импорта природного газа (в 208 раз меньше). В контексте стратегического планирования, накануне — 5 февраля — министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул остроту необходимости закупки не менее чем миллиарда кубических метров газа до конца текущего года. Это решение обусловлено критическим значением данного объема для успешной зимовки и подготовки к следующему отопительному сезону.

Основными факторами, приведшими к дефициту ресурсов, министр указал: — существенное сокращение внутренней добычи из-за разрушений инфраструктуры вследствие СВО; — резкое увеличение потребления технического газа (в два раза) для поддержания стабильного давления в газопроводах после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли. С середины XX века природный газ является важным полезным ископаемым, широко используемым в энергетике как энергоноситель и в крупнотоннажной химии как источник углеводородного сырья для синтеза полимеров и азотных удобрений.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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