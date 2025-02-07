Китай выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы выйти из инициативы «Один пояс, один путь» из-за давления со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, сообщает РИА Новости.
Китай решительно осуждает действия США, которые путем давления пытаются подорвать сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
Линь Цзянь подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами в рамках инициативы принесло значительные результаты.
Ранее стало известно, что Панама не стала продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Президент Панамы заявлял, что решение было принято еще до встречи с государственным секретарем США.
«Организация международного сотрудничества Шёлковый путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.