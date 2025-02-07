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МИД КНР сожалеет из-за выхода Панамы из китайской инициативы

Панама вышла из китайской инициативы, МИД КНР выразил сожаление
0:54
Мир

Китай выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы выйти из инициативы «Один пояс, один путь» из-за давления со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, сообщает РИА Новости.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Китай решительно осуждает действия США, которые путем давления пытаются подорвать сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Линь Цзянь подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами в рамках инициативы принесло значительные результаты.

Ранее стало известно, что Панама не стала продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь».  Президент Панамы заявлял, что решение было принято еще до встречи с  государственным секретарем США.

Уточнения

«Организация международного сотрудничества Шёлковый путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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