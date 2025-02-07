Нашествие одичавших коров стало государственной проблемой в Литве

Жители Литвы уже 20 лет страдают от нашествия одичавших коров и овец. Местные власти игнорируют проблему. Животные терроризируют фермеров. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Фото: wikimedia.org by Мартин Вегманн Балиола, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перевозка коровы в Буркина-Фасо

Сообщается, что скот пугает людей и топчет поля. Речь идет о стаде коров и овец. Это происходит рядом с границей Белоруссии. По словам местных, у животных есть хозяин, однако он позволяет стаду жить вольно. Из-за этого страдают угодья других фермеров. Ущерб оценивается в 40 тонн урожая ежегодно.

Землевладельцы не раз обращались к властям, однако все безуспешно. Никаких серьезных мер принято не было. На данный момент установлен только загон для животных, однако они им не пользуются. Стада продолжают разгуливать на свободе, уничтожая посевы и чужие заборы.

Уточнения

Земледе́лие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, а также соответствующий раздел агрономии.

