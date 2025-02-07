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Спасти нельзя стагнировать — что ждет американскую экономику при Трампе?

4:11
Мир

Несмотря на опасения, связанные с экономическими последствиями пандемии и повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, рынок труда в США демонстрирует признаки стабильности.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

По мнению представителей центрального банка, страна достигла уровня полной занятости, что выражается в низком уровне безработицы, умеренном росте зарплат и уверенности бизнеса. Однако эксперты предупреждают, что возможности для дальнейшего улучшения ситуации ограничены.

В прошлом году наблюдались сигналы о возможном ослаблении рынка труда, что привело к росту уровня безработицы. Тем не менее, по словам президента ФРБ Чикаго Остина Гулсби, текущие показатели свидетельствуют о том, что экономика находится на пути к достижению баланса.

Уровень безработицы остаётся ниже 4%, а широкий спектр данных указывает на приближение к состоянию полной занятости. Гулсби отметил, что заморозить текущее положение вещей было бы идеальным вариантом, так как любые отклонения могут привести либо к перегреву, либо к ухудшению ситуации.

Ожидается, что Бюро статистики труда США опубликует отчёт о занятости за январь, который станет последним документом, отражающим результаты администрации Джо Байдена. Хотя передача власти Дональду Трампу произошла 20 января, данные были собраны ещё до этого момента. Экономисты прогнозируют, что в январе компании создали около 170 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 4,1%.

Стоит отметить, что этот показатель выше, чем в 2023 году, когда безработица опускалась до 3,4%, что было сравнимо с данными периода экономического бума 1960-х годов. Однако текущая ситуация считается удовлетворительной, поскольку соответствует целевому уровню инфляции в 2%, установленному ФРС. Это позволяет избежать рецессии и избыточной безработицы, а также создаёт экономический запас для сдерживания инфляционных процессов.

За время президентства Байдена было создано более 16,6 миллионов рабочих мест, хотя большая часть этого роста пришлась на первые полтора года его правления, когда экономика восстанавливалась после пандемии. Темпы создания рабочих мест в прошлом году оказались сопоставимы с показателями первых трёх лет президентства Трампа до начала пандемии.

Однако во время второго срока Трампа он планирует активизировать производственный сектор, вводя тарифы на товары, произведённые за рубежом, чтобы стимулировать размещение производства внутри страны.

Оба лидера стремились поддержать производство, но их подходы различались. При Байдене значительная часть роста рабочей силы обеспечивалась за счёт иммигрантов, тогда как Трамп намерен ужесточить миграционную политику. Это может изменить динамику рынка труда в ближайшие годы.

Одним из ключевых вопросов остаётся рост доходов, который в декабре составил 3,9% в годовом исчислении. При Байдене рост зарплат был выше благодаря факторам, связанным с пандемией, таким как "Великая отставка" и инфляция. Однако в период первого президентства Трампа темпы роста почасовой оплаты труда стабильно превышали 3%, что стало рекордом после финансового кризиса 2008 года. В будущем ожидается снижение этих показателей.

Годы правления Байдена ознаменовались значительными изменениями на рынке труда. Нехватка рабочей силы позволила соискателям переходить на более высокооплачиваемые должности, а иммиграция способствовала ускоренному экономическому росту. Профессии с низкой оплатой труда стали более востребованными, а удалённая работа помогла женщинам достичь рекордного уровня занятости.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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