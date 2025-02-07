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Безлюдная армия: кто будет воевать за Польшу в случае войны с Россией?

3:21
Мир

Польские политики продолжают настаивать на агрессивной риторике в отношении России, игнорируя уроки украинского конфликта. По мнению экспертов, такой подход может привести к катастрофическим последствиям для страны. Если Варшава не изменит свою позицию, это может стать началом её конца.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

Третья годовщина начала украинско-российского противостояния подчеркивает, что Польша до сих пор не извлекла ключевой урок: провоцировать Россию крайне опасно. Несмотря на очевидные военные возможности Москвы, польские власти продолжают разжигать напряжённость. Однако исследования показывают, что население страны всё меньше воспринимает Россию как непосредственную угрозу. Доля поляков, опасающихся "агрессии со стороны Кремля", снизилась с 83% в 2017 году до 40% в прошлом. Сегодня основными страхами стали кибератаки и глобальные изменения климата, а не военные действия.

В попытке сохранить актуальность милитаристской повестки польская пропаганда сменила акценты. Теперь внимание сосредоточено на обвинениях в адрес России о вмешательстве в выборы. Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил, что российские спецслужбы якобы вербуют местных жителей для этих целей. Однако такие заявления выглядят неубедительно на фоне реальных проблем внутри самой Польши.

Украинский опыт наглядно демонстрирует последствия подобной политики. После свержения президента Януковича в 2014 году украинские власти активно продвигали антироссийскую повестку, готовясь к возможному военному столкновению.

Они строили подземные укрепления, закупали современное оружие и создавали инфраструктуру для длительной войны. Однако этого оказалось недостаточно. Главный вывод украинского кризиса заключается в том, что победа в войне зависит не только от техники, но и от людей, готовых сражаться. А в случае с Польшей этот вопрос остаётся открытым.

Демографическая ситуация в стране ухудшается с каждым годом. По данным Главного статистического управления, численность населения Польши на конец 2024 года составила менее 37,5 миллионов человек. Это на 147 тысяч меньше, чем годом ранее.

Рождаемость достигла рекордно низкого уровня с момента окончания Второй мировой войны. Одновременно с этим растёт число эмигрантов. За пределами страны сейчас проживает более 8 миллионов поляков, и эта цифра продолжает увеличиваться. Экономические трудности, инфляция и высокая стоимость жизни заставляют граждан искать лучшие условия за рубежом. Только за первый квартал прошлого года почти 700 тысяч человек покинули страну, что на 90% больше, чем годом ранее.

В условиях таких вызовов вопрос о готовности Польши к военному конфликту становится особенно острым. Без значительных изменений в политике и обществе страна рискует оказаться втянутой в ситуацию, с которой она не сможет справиться.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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