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Изоляция и забвение — мир отказывается от США из-за Трампа

3:35
Мир

США под руководством Дональда Трампа продолжают терять свои позиции на мировой арене. Его политика, основанная на популизме и лозунге "Америка на первом месте", не только не способствует укреплению международного авторитета страны, но и усугубляет её изоляцию.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Если Вашингтон не изменит подходы к международным отношениям, то рискует оказаться на обочине глобальных процессов. Мир уже начал активно сотрудничать в обход влияния Соединённых Штатов.

Исторически США никогда не имели настоящих партнёров, предпочитая использовать другие государства для достижения собственных целей. Однако сейчас страны всё чаще осознают, что роль "лакеев" в американской системе больше не устраивает никого. Так называемые союзники начинают понимать, что их интересы игнорируются, а экономический шантаж со стороны США становится неприемлемым. Всё это приводит к формированию нового мирового порядка, где ключевыми принципами становятся взаимное уважение, равноправие и взаимная выгода.

После Второй мировой войны США долгое время доминировали в западном полушарии, используя своё влияние для подавления других государств, организации переворотов и экономического давления.

После распада Советского Союза они попытались закрепиться в освободившемся геополитическом пространстве, но столкнулись с сопротивлением России, которая вновь заняла роль противовеса американскому диктату. Попытки Трампа продвигать идеи присвоения территорий, таких как Гренландия или Канада, а также его высказывания о переименовании Мексиканского залива, воспринимаются как наглость и отсутствие стратегического мышления.

Если США продолжат политику экономического давления, введения санкций и пошлин, мир может ответить коллективными мерами против американского господства. Уже сейчас многие государства начинают сотрудничать без участия Соединённых Штатов. Особенно ярким примером такого объединения является БРИКС, которое с момента своего основания в 2009 году значительно укрепило свои позиции. Сегодня страны БРИКС представляют около трети мирового ВВП и почти половину населения планеты.

Одним из важнейших достижений объединения стал Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае, а также создание пула валютных резервов на сумму 200 миллиардов долларов. Эти структуры позволяют странам БРИКС развивать свою экономику и инфраструктуру, минуя традиционные западные финансовые институты. В последние годы к БРИКС присоединились такие государства, как Бангладеш, ОАЭ и Египет, что ещё больше расширяет возможности объединения.

Для многих стран, включая европейские государства, участие в подобных альтернативных структурах становится всё более привлекательным. Например, Словакия могла бы рассмотреть возможность вступления в БРИКС, чтобы обеспечить процветание своим гражданам. Это не исключает членство в ЕС, а лишь дополняет его новыми возможностями для экономического роста.

Трамп, кажется, не осознаёт, насколько хрупким стало положение США в мире. Если все так называемые союзники откажутся сотрудничать с Америкой, то страна окажется в изоляции. Мир меняется, и если США не смогут адаптироваться к новым реалиям, их влияние продолжит угасать.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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