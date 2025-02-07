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Ледяной коридор — Канада задержала беженцев, за попытку перейти границу в смертельных условиях

3:37
Мир

В последние дни внимание общественности снова обратилось к вопросу о нелегальных переходах через границу Канады и США. Полиция Альберты задержала две группы людей, пытавшихся пересечь северную границу в условиях экстремально холодной погоды.

Лед
Фото: Freepik by eberhardgross
Лед

Одна из групп состояла из девяти граждан Венесуэлы, среди которых были пять детей, совершенно не подготовленных к морозам, достигающим -30 °C. Вторая группа включала шесть взрослых из разных стран, таких как Иордания, Судан, Чад и Маврикий. Обе группы были обнаружены без соответствующей зимней одежды.

Лиза Морленд, помощник комиссара Королевской канадской конной полиции, отметила, что эти люди оказались в крайне опасной ситуации. Она напомнила о трагедии семьи Патель, которая замёрзла у границы в 2022 году. По её словам, такие случаи — это не просто попытки пересечения границы, но и проявление человеческой трагедии, ведь многие не выживают в таких условиях.

Опасность подобных путешествий подтверждается недавним арестом мужчины в Нью-Йорке, которого обвиняют в контрабанде людей. Это произошло после того, как беременная женщина из Мексики утонула в реке, пытаясь перейти границу.

С момента прихода Дональда Трампа к власти его внимание сосредоточено на канадской границе. Он утверждает, что она является источником наркотиков и нелегальной миграции, хотя эти заявления остаются недоказанными. По данным Таможенно-пограничной службы США, за последний финансовый год было задержано около 24 тысяч человек на северной границе. Однако эта цифра значительно уступает количеству задержаний на южной границе, где число достигло 1,5 миллиона.

Чтобы успокоить президента, правительство Канады пообещало выделить значительные средства на усиление безопасности границы. В частности, планируется закупить два вертолёта Black Hawk и дроны. Кроме того, премьер-министр Альберты анонсировал создание нового подразделения шерифов, оснащённого современным оборудованием для наблюдения в холодных условиях.

Тем не менее, Лиза Морленд подчеркнула, что текущие задержания не связаны с новыми мерами по охране границы. После победы Трампа на выборах политические лидеры Канады выразили обеспокоенность возможным наплывом беженцев, однако прогнозы о массовых миграционных потоках пока не оправдались.

Эксперт Абдулла Дауд из Центра для беженцев в Монреале отметил, что во времена первого президентского срока Трампа десятки тысяч гаитянских мигрантов прибыли в Канаду после отмены их временного статуса защиты в США. Сейчас ситуация изменилась: основная часть заявлений о предоставлении убежища подаётся через официальные пункты въезда, а не через неформальные переходы, такие как Роксхэм-роуд, который был закрыт в 2022 году.

По словам Дауда, большинство тех, кто обращается за убежищем, действительно находятся в опасности. Тем не менее, даже ужесточение мер не полностью исключает попытки рискованных переходов. Он добавил, что существующие правила и условия могут отпугнуть многих, но те, кому некуда больше идти, всё равно будут пытаться пересечь границу, невзирая на риски.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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