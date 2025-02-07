Конституционный кризис США — скандал вокруг Doge в министерствах США и шпионаж

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В американском правительстве назревает серьезный конфликт, связанный с деятельностью Илона Маска и его команды.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

Согласно эксклюзивной информации The Guardian — Роберт С. "Бобби" Скотт, занимающий высокую должность в комитете Палаты представителей по вопросам образования и трудовых ресурсов, а также возглавляющий демократическое крыло этого органа, выразил обеспокоенность тем, что действия миллиардера могут привести к нарушению конституционных норм. Он призвал к проведению независимого расследования, чтобы оценить легитимность доступа Маска к секретным данным федеральных ведомств.

Претензии связаны с работой так называемого "департамента эффективности государственного управления" (Doge), который возглавляет самый богатый человек планеты. Этот департамент активно взаимодействует с рядом министерств, включая образование, труд и здравоохранение. В письме, адресованном Управлению правительственной отчетности, Скотт подчеркнул необходимость проверки действий Doge в отношении информационных систем этих учреждений. Особое внимание уделяется возможным последствиям для детей и социально уязвимых категорий граждан.

Особую тревогу вызывает тот факт, что президент Дональд Трамп уволил генеральных инспекторов из нескольких ключевых министерств. Это, по мнению Скотта, создает опасную ситуацию, когда молодая и неопытная команда получает широкие полномочия без должного контроля.

Ситуация обострилась после того, как стало известно о попытках сотрудников Doge получить доступ к серверам Министерства образования, где хранятся личные данные студентов, пользующихся федеральной помощью. Аналогичные проблемы возникли с Министерством труда и платежными системами Минздрава, содержащими важную информацию о работниках и медицинских пациентах. Федеральный суд уже заблокировал доступ Doge к серверам Минтруда до завершения судебного разбирательства.

Скотт обратился к Управлению правительственной отчетности с просьбой оценить, предусмотрены ли в указе президента механизмы контроля за использованием конфиденциальной информации. Он подчеркнул, что стране нужны немедленные ответы о масштабах предоставленных полномочий и их влиянии на целостность государственных программ.

Представители Управления подтвердили получение обращения, но воздержались от комментариев. Журналисты пытаются получить официальную реакцию Белого дома на сложившуюся ситуацию.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

