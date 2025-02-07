Венгрия готова заключить экономическую сделку с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в разрушении экономических отношений США и Венгрии. И заявил о желании заключить экономическое соглашение с США. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.
Виктор Орбан рассказал, что договорился о сделке еще до избрания Дональда Трампа президентом США. Кроме того, он сообщил, что китайские инвестиции в экономику Венгрии превысили инвестиции США.
Ранее Орбан сообщал о готовности заключить сделку с США без ЕС. Политик заявил, что руководству Европейского союза будет непросто, ведь Дональд Трамп готов защищать американские интересы.
Экономика Венгрии на начало XXI века развита. В стране традиционно высоко развиты садоводство и виноградарство, с XIX века — текстильная, пищевкусовая промышленность, с XX века — машиностроение, производство средств связи, измерительных приборов, станков, химической, фармацевтической, металлургической промышленности
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