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Венгрия готова заключить экономическую сделку с США

Венгрия готова к сделке с США, Орбан рассказал о договоренностях с Трампом
0:45
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в разрушении экономических отношений США и Венгрии. И заявил о желании заключить экономическое соглашение с США. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

Виктор Орбан
Фото: Веб-сайт правительства Венгрии
Виктор Орбан

Виктор Орбан рассказал, что договорился о сделке еще до избрания Дональда Трампа президентом США.  Кроме того, он сообщил, что китайские инвестиции в экономику Венгрии превысили инвестиции США.

Ранее Орбан сообщал о готовности заключить сделку с США без ЕС. Политик заявил, что руководству Европейского союза будет непросто, ведь Дональд Трамп готов защищать американские интересы.

Уточнения

Экономика Венгрии на начало XXI века развита. В стране традиционно высоко развиты садоводство и виноградарство, с XIX века — текстильная, пищевкусовая промышленность, с XX века — машиностроение, производство средств связи, измерительных приборов, станков, химической, фармацевтической, металлургической промышленности

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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