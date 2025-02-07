Неудавшееся правосудие — МУС намерен продолжать работу, несмотря на предательство США

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Международный уголовный суд выступил с заявлением, в котором резко осудил санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против этого учреждения. Суд подчеркнул свою приверженность делу обеспечения "справедливости и надежды" во всем мире, несмотря на оказываемое давление.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

В заявлении МУС, распространенном Agence France-Presse (AFP), отмечается, что суд "осуждает издание США исполнительного указа, направленного на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе". Суд назвал действия США недопустимыми и подчеркнул, что они направлены на подрыв авторитета и эффективности МУС.

В Гааге заявили, что "суд твердо стоит на стороне своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру". МУС намерен и дальше выполнять свою миссию, несмотря на попытки США оказать на него давление.

Ранее Трамп ввел санкции против МУС, обвинив его в "незаконных и необоснованных" расследованиях в отношении США и их союзника Израиля. Указ президента предусматривает замораживание активов, запрет на въезд в США для должностных лиц МУС, сотрудников и членов их семей, а также для всех, кто, по мнению США, оказывает суду помощь в проведении расследований. Имена лиц, подпадающих под санкции, не были обнародованы сразу, но ранее санкции США были направлены против прокурора МУС.

В своем заявлении МУС призвал 125 государств-участников, гражданское общество и все народы мира "объединиться ради справедливости и основных прав человека". Суд рассчитывает на поддержку международного сообщества в своей борьбе за справедливость и против безнаказанности.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

