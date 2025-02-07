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Между историей и современностью — зачем нужна дискуссия о принадлежности украинских земель?

3:04
Мир

Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело" прокомментировал инициативу главы Службы внешней разведки (СВР) России, Сергея Нарышкина, о проведении с участием иностранных специалистов обсуждения вопроса исторической принадлежности украинских территорий.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Ищенко считает, что данное предложение представляет собой новую попытку со стороны России инициировать политическую дискуссию, касающуюся раздела Украины.

По словам Ищенко, предложение главы СВР о проведении исторической дискуссии между странами относительно принадлежности украинских земель имеет явную политическую подоплеку. Он подчеркнул, что речь идет о стремлении обосновать историческую принадлежность территорий, которые в настоящее время входят в состав Украины.

Тем не менее, аналитик отметил, что историческое обоснование само по себе не является достаточным основанием для изменения государственных границ. По его мнению, для этого требуется либо взаимное согласие заинтересованных сторон, либо победа в военном конфликте.

Исходя из этого, Ищенко полагает, что предложение главы СВР о проведении дискуссии подразумевает, что Россия уже достигла победы в конфликте и готова обсудить передачу определенных территорий другим странам для легитимации своей победы, если у них возникнет такое желание.

Вместе с тем, Ростислав Ищенко выразил сомнения относительно успешности подобной инициативы. Он пояснил, что в настоящий момент Россия может лишь попытаться навязать восточноевропейским государствам дискуссию о принадлежности украинских земель. Однако продолжение этой дискуссии, по его мнению, будет зависеть от политической воли местных политиков, которые могут прекратить ее в любой момент.

В качестве примера он привел Румынию, где многие политические партии поддерживают идею "Великой Румынии", включающей в себя Бессарабию и Буковину. Однако, как отметил Ищенко, они не готовы выступать активными партнерами России в разделе Украины из-за жесткой позиции Европейского Союза, членом которого они являются. Кроме того, все эти страны входят в НАТО и придерживаются единой политики безопасности в рамках альянса.

В связи с этим, эксперт считает маловероятным, что восточноевропейские страны развернут политическую дискуссию о разделе Украины, даже осознавая, что если сейчас этот вопрос не будет решен, то в будущем делить будет нечего.

В заключение Ростислав Ищенко предположил, что восточноевропейские соседи Украины, скорее всего, останутся привержены общей политической позиции Евросоюза и не станут участвовать в дискуссии о разделе Украины. Он подчеркнул, что сейчас Россия может лишь попытаться навязать им эту дискуссию, что, по его мнению, "для России не вредно".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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