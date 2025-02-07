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Инсайдеры раскрыли детали нового iPhone SE: процессор A18 и дизайн iPhone 14

Новый iPhone SE на подходе: чего ждать от бюджетного смартфона Apple
1:35
Мир

Согласно последним данным новостного агентства "Bloomberg", основанных на сведениях из надежных источников, американский технологический гигант "Apple" готовится к релизу модернизированной версии недорогого "iPhone SE" уже в ближайшие дни, а скорее всего на следующей неделе. Ожидается, что устройство поступит в продажу до конца текущего месяца.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

По предварительной информации, корпорация "Apple" решила отказаться от традиционного мероприятия и ограничится лишь публикацией на официальном сайте. Новый "iPhone SE" обещает оснастить процессором "A18 Bionic" и интегрировать технологии искусственного интеллекта "Apple Neural Engine". Внешний вид смартфона претерпит изменения: исчезнет физическая кнопка "Home", а общий дизайн будет максимально приближен к "iPhone 14".

Представители компании пока воздерживаются от официальных комментариев по данной теме, что косвенно подтверждает "Bloomberg". Отметим, что первая модель "iPhone SE" увидела свет весной 2016 года и была ориентирована на пользователей предпочитающих компактные устройства с высокой производительностью без стремления к премиальному статусу. Первоначальная диагональ экрана составляла всего лишь 4 дюйма. В марте 2020 года "Apple" выпустила обновленную версию "SE" со встроенным современным процессором, а в марте 2022 добавили поддержку сетей пятого поколения (5G).

Уточнения

Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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