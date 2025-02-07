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Трамп распорядился расторгнуть контракты со СМИ

Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
1:04
Мир

Трамп распорядился расторгнуть все контракты со СМИ, об этом пишет портал Axios. Ранее президент США заявлял, что некоторые СМИ, вероятно, получали средства от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о демократах.  Politico не согласилось с заявлениями президента Трампа.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее о том, что правительство США прекратит финансировать несколько крупнейших СМИ, написал Илон Маск. Он сообщил, что правительство США больше не будет оплачивать дорогостоящие подписки на сервисы нескольких крупных СМИ.

Дональд Трамп, после вступления в должность президента, объявил о пересмотре политики США. После инаугурации, 20 января 2025 года, Трамп подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. Вскоре многие сотрудники USAID были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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