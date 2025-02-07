Чат-бот на базе ИИ для повышения эффективности работы госслужащих США

"Департамент по оптимизации работы" правительства США ("Department of Government Efficiency", "DOGE"), возглавляемое Илоном Маском, запустило амбициозный проект под названием "GSAi", цель которого — создание продвинутого искусственного интеллекта для нужд "Администрации общих служб" ("GSA").
Согласно сообщениям журнала "Wired", данный ИИ-инструмент призван повысить эффективность работы сотрудников "GSA" путем автоматизации и обработки больших данных. "GSA", ответственное за управление основными функциями правительства, получило поддержку в реализации стратегии, предложенной Томасом Шеддом - доверенным лицом Маска и директором отдела технологической трансформации в "GSA". Эта стратегия направлена на интеграцию искусственного интеллекта в работу федеральных структур с целью упрощения рутинных задач.
Портал "Axios" добавляет к этой инициативе, что одним из ключевых направлений применения ИИ станет обнаружение случаев коррупции и неэффективного использования бюджетных средств. Однако, детали относительно конкретных технологий, методов внедрения и систем контроля, которые будут использоваться в рамках проекта, пока остаются не раскрытыми для широкой публики.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец X (быш. Twitter)*. На данный момент богатейший человек на планете.
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