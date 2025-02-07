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Чат-бот на базе ИИ для повышения эффективности работы госслужащих США

ИИ на службе государства: Новая разработка в правительстве США
1:18
Мир

"Департамент по оптимизации работы" правительства США ("Department of Government Efficiency", "DOGE"), возглавляемое Илоном Маском, запустило амбициозный проект под названием "GSAi", цель которого — создание продвинутого искусственного интеллекта для нужд "Администрации общих служб" ("GSA").

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Согласно сообщениям журнала "Wired", данный ИИ-инструмент призван повысить эффективность работы сотрудников "GSA" путем автоматизации и обработки больших данных. "GSA", ответственное за управление основными функциями правительства, получило поддержку в реализации стратегии, предложенной Томасом Шеддом - доверенным лицом Маска и директором отдела технологической трансформации в "GSA". Эта стратегия направлена на интеграцию искусственного интеллекта в работу федеральных структур с целью упрощения рутинных задач.

Портал "Axios" добавляет к этой инициативе, что одним из ключевых направлений применения ИИ станет обнаружение случаев коррупции и неэффективного использования бюджетных средств. Однако, детали относительно конкретных технологий, методов внедрения и систем контроля, которые будут использоваться в рамках проекта, пока остаются не раскрытыми для широкой публики.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец X (быш. Twitter)*. На данный момент богатейший человек на планете.
*Запрещён на территории РФ.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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