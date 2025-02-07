Великобритания близка к банкротству, попытки пополнить бюджет только ухудшают ситуацию

Великобритания близка к банкротству

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Британский политик Дэвид Фрост в статье для газеты Telegraph заявил, что Великобритания находится на пороге банкротства. Он отметил, что любые попытки пополнить бюджет только ухудшают ситуацию.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России Флаг Великобритании

Фрост утверждает, что повышение налогов не приведет к росту доходов, а лейбористы не смогут стимулировать экономический рост или сократить расходы.

По его словам, дефицит бюджета может составить 20 миллиардов фунтов стерлингов, а повышение налогов вызовет негативные экономические последствия. Ранее премьер-министр Великобритании заявлял о «черной дыре» в государственном бюджете.

По данным на январь 2025 года, дефицит бюджета Великобритании составляет примерно 4,4% от ВВП страны.

Уточнения

Налоговая система Великобритании построена на двух уровнях: местного правительства и центрального правительства.

