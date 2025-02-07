Суд приостановил действие инициативы Дональда Трампа о компенсациях госслужащим за увольнение

На решение Трампа подали в суд. Судья приостановил действие инициативы президента США

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В США окружной суд отсрочил срок подачи заявлений госслужащими на увольнение в обмен на выплаты. Судья заблокировал инициативу президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Срок подачи заявлений истекал в полночь по местному времени. Однако судья Джордж О'Тул из окружного суда в Бостоне продлил этот срок до понедельника, 10 февраля 2025 года.

Такое решение было принято при рассмотрении иска профсоюзов, которые хотели остановить массовые увольнения. Судья О'Тул может снова отсрочить крайний срок подачи заявления или полностью заблокировать инициативу Трампа после слушаний 10 февраля.

Белый дом обещал, что государственные служащие, решившие добровольно уйти с работы, будут получать заработную плату как минимум до октября.

Уточнения

В настоящее время в США действуют 94 федеральных окружных суда.

