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Украина вымирает — Запад рисует Киеву печальный исход

2:05
Мир

В 2024 году на Украине число умерших почти в три раза превысило количество новорожденных, согласно данным, опубликованным министерством юстиции страны и проанализированным Newsweek.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Эти показатели охватывают только регионы, находящиеся под контролем Киева, и, вероятно, реальная картина смертности может отличаться от официальной статистики.

По информации ведомства, в прошлом году на Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, тогда как число новорожденных составило 176 679. По сравнению с 2023 годом рождаемость снизилась на 5,7%, а смертность уменьшилась незначительно — на 0,2%. Для сравнения, в 2021 году, перед началом конфликта, на Украине родилось 273 772 ребёнка.

Важно отметить, что текущие данные не включают территории, находящиеся под контролем ВС РФ. Статистика по частично занятым регионам, таким как ДНР, Херсонская и Запорожская области, является неполной, а по Крыму и Луганской области, полностью находящимся под контролем России, данные отсутствуют.

Наибольшее число новорожденных в 2024 году было зафиксировано в Киеве — 19 706 детей. На втором месте оказалась Львовская область с 15 642 новорожденными, а на третьем — Днепропетровская область, где родилось 14 029 детей. Самый низкий показатель рождаемости отмечен в Херсонской области — всего 434 ребёнка.

Как поясняет издание Kyiv Independent, это связано с тем, "что часть региона находится под контролем российских войск", а подконтрольные Украине территории "регулярно подвергаются атакам".

Уточнения

Демогра́фия — наука о закономерностях численного развития населения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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